Archivo - Cientos de personas durante el encendido de las luces de Navidad de Palma, en una foto de archivo.- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado un dispositivo especial de movilidad de cara al encendido de luces de Navidad, en el que se incluye el cierre parcial del parque de la Mar desde este miércoles hasta este sábado.

Durante este operativo habrá afectaciones al tráfico, desvíos en varias líneas de autobús de la EMT y servicios especiales para facilitar los desplazamientos, según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

De esta manera, a partir de las 17.30 horas de este miércoles y hasta la celebración del evento, el parque de la Mar y sus zonas colindantes permanecerán cerrados al tránsito peatonal.

El cierre afectará concretamente al tramo comprendido entre la Porta de la Portella y el edificio de Capitanía Marítima, con el objetivo de acondicionar el espacio para el acto y preparar la zona para dar la bienvenida a la Navidad.

En cuanto al sábado, entre las 16.00 y las 22.00 horas, aproximadamente, se cortará totalmente el tráfico en ambos sentidos de circulación de la avenida de Adolfo Suárez, en el tramo comprendido entre la avenida de Argentina y Costa de Gas.

Asimismo, entre las 19.30 y las 22.30 horas, aproximadamente, se establecerán nuevos cortes de tráfico en diferentes vías del centro de la ciudad. En concreto, se restringirá la circulación en la avenida de Jaume III, en sentido hacia la plaza de Juan Carlos I; en Via Roma, a la altura de Trocadero, también en dirección a Juan Carlos I; y en la calle del Conqueridor, en sentido hacia la plaza de Cort.

Por otra parte, entre las 20.00 y las 20.30 horas, aproximadamente, coincidiendo con la salida de los asistentes al evento, se habilitarán desvíos puntuales de tráfico.

Los vehículos que circulen desde las Avenidas en dirección al mar serán desviados por las calles Joan Maragall y Manuel Azaña, así como por la autovía. Asimismo, el tráfico procedente de la Ma-19 en dirección a Palma se desviará por la calle Manuel Azaña.

DESVÍOS EN LAS LÍNEAS DE LA EMT

Al mismo tiempo, entre las 16.00 horas y hasta las 22.30 horas, aproximadamente, se producirán diferentes desvíos en varias líneas de la EMT debido a los cortes progresivos de tráfico en el centro de Palma.

La primera línea afectada será la 25 --s'Arenal-Pl. Reina|Catedral--, que, a partir de las 16.00 horas, modificará su recorrido y circulará por las Avenidas. Además, finalizará su trayecto en la parada 599 de Eusebi Estada, situada junto a la estación del tren de Sóller.

A partir de las 19.30 horas, aproximadamente, también se verán afectadas las líneas 3 --Pont d'Inca-Juan Carlos I--, que finalizará su recorrido en la parada 19 del paseo de Mallorca; la línea 4 --ses Illetes-Nou Llevant--; la línea 7 --Son Gotleu-Son Serra-sa Vileta/Son Vida--, y la línea 20 --Sant Agustí-Son Espases--, que circularán parcialmente desviadas.

Por su parte, a partir de las 20.00 horas, aproximadamente, se modificarán los recorridos de la línea 35 --Aquàrium-Pl. Reina|Catedral--, que finalizará su trayecto en la parada de Instituts; la línea 23 --s'Arenal/Parc Aquàtic-Pl. Espanya--; la línea 31 --Sant Jordi-Sindicat--, y línea A1 --Aeroport-Palma Centre--.

Estas tres últimas líneas circularán parcialmente desviadas, ya que no podrán transitar por Porta del Camp y deberán hacerlo por la calle Joan Maragall, donde realizarán alternativamente la parada 969. Durante los cortes de tráfico, quedarán fuera de servicio las paradas 104, 54, 53, 105, 1048, 986, 7, 450, 452, 453, 52, 106, 107, 108, 50, 1982 y 458. Por último, la línea 30 --Marivent-Palau de Congressos-- dejará de prestar servicio a partir de las 16.00 horas.

REFUERZOS DE LA EMT PARA ASISTIR AL ENCENDIDO DE LUCES

Por otro lado, la EMT pondrá en marcha servicios especiales entre la plaza de España --paradas 559 y 455-- y Costa del Gas, que estarán sincronizados con la llegada de los trenes procedentes de la Part Forana, para facilitar la conexión de los viajeros que lleguen en tren a Palma. En ese sentido, la EMT también prevé reforzar los principales corredores de acceso al centro de Palma, especialmente en las líneas 3, 4, 5, 8, 10 y 35.

De hecho, el Ayuntamiento de Palma recomienda priorizar el uso del transporte público durante esta jornada, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y garantizar el acceso a la zona a todas las personas que quieran disfrutar del espectáculo de luces.