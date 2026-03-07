Muere el hombre atropellado el pasado jueves en Ciutadella

Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

MENORCA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 51 años que el pasado jueves fue atropellado por un coche en Ciutadella ha muerto en el Hospital Mateu Orfila, según han confirmado a Europa Press fuentes del Área de Salud de Menorca.

La víctima ingresó la tarde del jueves en la unidad de cuidados intesivos (UCI) del Mateu Orfila con un traumatismo craneoencefálico y con pronóstico crítico.

Poco más de un día después, a última hora del viernes, el hombre falleció sin que los médicos pudieran hacer nada por salvarle la vida.

El atropello tuvo lugar sobre las 18.40 horas del pasado jueves en la avenida Cales Piques, según informó el SAMU 061, y está siendo investigado por la Policía Nacional.

Los agentes creen que podría haber sido intencionado, según han indicado a Europa Press fuentes próximas al caso. Si en un principio podrían ser hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras la muerte podrían ser calificados como un homicido.

Aunque la investigación permanece abierta, la principal hipótesis apunta a que el atropello guarda relación con una reyerta multitudinaria ocurrida horas antes y en la que dos hombres, ambos de nacionalidad georgiana, fueron arrestados.

La Policía busca desde entonces a las dos personas que supuestamente conducían el coche implicado en el atropello mortal. Según ha informado IB3, al menos uno de ellos ha sido detenido.