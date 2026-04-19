Muere un hombre en Eivissa tras volcar un tractor y quedar atrapado

Tractor en campo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha muerto este domingo en Sant Antoni de Portmany (Eivissa) tras volcar el tractor que conducía y quedar atrapado bajo el vehículo.

Según la información facilitada por el SAMU 061, el incidente ha ocurrido este domingo sobre las 14.53 horas en el camino del agroturismo Can Lluc, en Sant Rafel de sa Creu, en el municipio ibicenco de Sant Antoni.

Han acudido al lugar del trágico suceso una ambulancia, bomberos, Policía Local y Guardia Civil.