Muere Joana Maria Socias Camacho, vicedecana de la Facultad de Derecho de la UIB y ex directora general del Govern - UIB

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Joana Maria Socias Camacho, catedrática del Departamento de Derecho Público, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ex directora general del Govern, murió anoche.

Era licenciada y doctora en Derecho por la UIB. Tras ejercer como profesora contratada de la Escuela de Hostelería de Baleares, empezó a trabajar en la universidad en 1996 como ayudante, según ha informado la universidad en un comunicado.

En el año 2000 consiguió plaza de profesora titular del área de Derecho Administrativo en el Departamento de Derecho Público. Desde 2013 era vicedecana de la Facultad de Derecho y desde 2025, catedrática de Derecho Administrativo.

Como investigadora se centró en la ordenación del territorio, el urbanismo, el turismo y el medio ambiente, así como en los servicios públicos, el régimen de actos administrativos, la organización administrativa, el derecho público autonómico y local, la vivienda o el alquiler turístico.

De todos estos temas escribió numerosos artículos en revistas especializadas y reconocidas. También escribió libros sobre la ordenación de zonas turísticas litorales, los retos de las ciudades en el siglo XII, el urbanismo ambiental o el turismo sostenible.

Fuera del mundo académico, entre 2007 y 2011 fue directora general de Relaciones con el Parlament y de Coordinación Normativa de la Conselleria de Presidencia del Govern, así como secretaria general del mismo departamento.

La comunidad universitaria y el rector, Jaume Carot, han expresado su duelo por la pérdida de Joana Maria Socias Camacho y han trasladado a su familia, amigos y compañeros su afecto y apoyo en estos momentos difíciles.

También ha trasladado sus condolencias a sus seres queridos la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quien ha recibido la noticia con "mucha tristeza".

"Una mujer comprometida con el servicio público, una magnífica profesora de Derecho en la UIB, inteligente, generosa y siempre dispuesta a ayudar. Tuvo un papel fundamental en diferentes cargos durante el segundo Govern de Xisco Antich. La echaré mucho de menos", ha escrito en su cuenta de la red social X.