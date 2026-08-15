Muere el médico e investigador Javier Cortés

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PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El médico especialista en ginecología y obstetricia e investigador Javier Cortés Bordoy, "figura de referencia de la medicina balear", ha fallecido.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de la red social X.

"Dedicó décadas a hacer avanzar la medicina y la lucha contra el cáncer, también desde su compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)", ha subrayado.

Prohens ha recordado las atenciones que Javier Cortés le dio cuando estando embarazada se contagió de Covid. "Sus consejos fueron calma en un tiempo de incertidumbre, una muestra más de su humanidad y vocación", ha expuesto.

Asimismo, ha resaltado la "trayectoria excepcional" del médico, reconocido con el Premio Ramon Llull 2020, en reconocimiento de su contribución a la investigación médica y de su tarea en la prevención del cáncer.

Nacido en Palma en 1944, Cortés era licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (1969) y doctor en Medicina y Cirugía (1982). Su pasión por la medicina fue influenciada por sus padres, Maria Bordoy, conocida como dona Maria de la Creu Roja, y Lamberto Cortés, médico de profesión.

Vinculado desde 1975 a la Asociación Española Contra el Cáncer, fue miembro del Comité Técnico de la Junta Provincial de Baleares y miembro del Consejo Nacional.