Muere un motorista de 19 años en un accidente en la autopista de Inca

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 19 años ha fallecido tras sufrir un accidente en la autopista de Inca junto a otro joven, también de 19 años, que ha resultado herido menos grave.

El accidente ocurrió sobre las 20.15 horas de este sábado en la Ma-13 a la altura de Santa Maria. Según ha informado el SAMU 061, a la llegada de los sanitarios uno de los jóvenes ya había fallecido al presentar lesiones incompatibles con la vida.

El segundo afectado fue asistido y trasladado a la Clínica Rotger con pronóstico menos grave.