Muere la mujer de 70 años herida en la explosión de una vivienda de Es Migjorn

Archivo - Varias personas en la entrada del Hospital Mateu Orfila de Menorca,en Mahón. - Adrià Riudavets - Europa Press - Archivo

MENORCA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 70 años que ha sido hospitalizada este viernes tras registrarse una explosión en una vivienda de Es Migjorn Gran ha muerto, según ha informado el Área de Salud de Menorca.

Los hechos, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, ha tenido lugar sobre las 00.30 horas de este viernes en un inmueble de la calle María Auxiliadora.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso alertando de que se había producido una explosión en el interior de una vivienda. Al llegar al lugar, han asegurado la zona y han evacuado los edificios colindantes.

En el interior del domicilio afectado se encontraba una mujer de 70 años que ha sufrido diversas quemaduras y ha sido trasladada al Hospital Mateu Orfila.

Según han indicado desde el Área de Salud de Menorca, el mediodía de este viernes la víctima seguía ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en estado muy grave. Unas horas después ha fallecido.

DECENA DE EVACUADOS

Tan solo ella se encontraba en el interior de la vivienda y ha sido la única persona que ha resultado herida. No obstante, otros 11 vecinos han sido evacuados por precaución y no han podido pasar la noche en sus casas.

Los bomberos de Ciutadella se han encargado de sofocar las llamas y están colaborado con la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil para tratar de esclarecer las causas de la deflagración.

Las primeras hipótesis, según han apuntado fuentes próximas a las pesquisas, es que pudiera haber sido provocada por una fuga de gas en el interior de la vivienda afectada.