Muere una mujer en un accidente de tráfico en la carretera general de Menorca

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y otras cinco, entre ellas una bebé, han resultado heridas en un accidente entre dos coches este jueves en la carretera general de Menorca (Me-1).

El incidente ha ocurrido a las 16.30 horas en el kilómetro 7 de esta carretera, entre Alaior y Maó, cuando dos vehículos han chocado y uno de ellos ha quedado volcado, según ha informado el SAMU 061.

En este vehículo viajaban cinco personas que han quedado atrapadas. Los Bomberos de Menorca se han desplazado hasta el lugar para excarcelar a los heridos.

También han acudido al lugar dos ambulancias medicalizadas, una sanitarizada y una ambulancia de soporte vital básico, así como un vehículo de logística, además de la Guardia Civil.

Los sanitarios han atendido a los otros cinco ocupantes del vehículo, que han sufrido politraumatismos y han sido trasladados al Hospital Mateu Orfila y al Juaneda Ciutadella.

Los heridos son una bebé de menos de dos años, un hombre de 45 años, y tres mujeres de 27, 47 y 34 años.