Muere un trabajador en la planta de Tirme

Archivo - Planta de gestión de residuos de TIRME en Son Reus - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha muerto a última hora de este martes en las instalaciones de Tirme, según ha comunicado el sindicato CCOO, que ha pedido que se investiguen las circunstancias del trágico suceso, tras detectarse elevados niveles de monóxido de carbono.

Se trata de un empleado del turno de noche de la empresa Ilunion que, según la información facilitada por la organización sindical, fue hallado sin vida a las 21.00 horas.

Los servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y bomberos, acudieron al lugar. Durante la intervención, los equipos detectaron niveles elevados de monóxido de carbono en la zona de la planta de preselección, que al parecer alcanzaban las 100 ppm (partes por millón), por encima del límite establecido de 50 ppm.

Como medida de precaución, la planta de preselección fue cerrada y, según indicaron los responsables, permanecería así hasta que los niveles recuperasen los valores adecuados.

Desde el sindicato han pedido evitar valoraciones "banales" y han insistido en la necesidad de obtener certezas sobre cómo y por qué se produjo el accidente, evitando cualquier tipo de especulación que no contribuya al esclarecimiento de los hechos.