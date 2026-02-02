La Muestra de Cortometrajes premios Fugaz exhibirá 12 títulos en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra

Presentación de la Muestra de Cortometrajes premios Fugaz - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Cortometrajes premios Fugaz exhibirá un total de 12 títulos en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma este y el próximo martes, 3 y 10 de febrero.

Así lo ha destacado el regidor de Cultura, Javier Bonet, este lunes en la presentación de la muestra, que comenzará este martes a las 19.00 horas con la proyección de 'Ángulo muerto', dirigido por Cristian Beteta e interpretado por Carlos Santos y Eva Llorach.

También han estado presentes la directora del cortometraje 'Blava Terra', Marine Auclair March, que está ambientado en la Mallorca de 1940 e interpretado por Alexia Álvarez, Lina Mira, Maria Blanco y Marc Bibiloni; así como el director de 'Background', Toni Bestard, corto que cuenta con las actuaciones de Aina Zuazaga y Diego Ingold.

Estas son las dos cintas que representarán al cine balear en la muestra y, además, la propuesta 'De Madrid al Cielo' llega de la mano de Baldufa Films, una joven productora nacida en Mallorca.

El Ayuntamiento ha subrayado que esta comedia, con toques de fantasía que narra la llegada de Jesucristo a Madrid, está dirigida por Pablo Pérez y producida por Miquel Àngel Marquès. Fue distinguida en la edición anterior de los premios Fugaz en la categoría de Mejor Corto de Escuela.

Durante su intervención, el regidor de Cultura ha destacado que el cine realizado en Baleares se encuentra en "un excelente momento de forma" gracias, según ha indicado, a "la profesionalidad y el talento" de los directores, autores, actores y resto de perfiles que intervienen en una producción audiovisual.

En esta línea, Bonet ha resaltado que Palma y el conjunto del archipiélago "disponen, hoy en día, de una creciente y próspera industria cinematográfica, que cada vez pone más de manifiesto su calidad".

En su opinión, esta primera edición de Muestra de Cortometrajes premios Fugaz "refuerza aún más la condición de Mallorca como plató cinematográfico".

Sobre los premios Fugaz, el Ayuntamiento ha destacado que nacieron en 2017, de la mano de CortoEspaña, con la intención de galardonar a las mejores propuestas de cortometraje divididas en un total de 19 categorías.

Una de las particularidades de este certamen es que los destinatarios de los premios son acordados por un grupo de más de 1.500 personas, todas ellas profesionales del sector con una reconocida trayectoria.