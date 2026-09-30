Una mujer causa cuantiosos daños en la vivienda de su expareja tras encontrar en ella a otra chica

Daños causados por la ahora detenida. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente romper espejos, un ordenador y una cafetera en la vivienda de su expareja tras encontrar a otra mujer.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el valor de los objetos dañados ascendió a más de 3.000 euros, y fue el pasado sábado cuando, sobre las 23.15 horas, patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fueron comisionadas a una vivienda de una zona residencial de Palma, donde se había accionado el botón del pánico del domicilio.

Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar y localizaron en el interior a un varón y a una joven. A preguntas de los policías, el varón informó que era el dueño y morador de la vivienda, y que el botón del pánico de la casa lo había accionado su expareja tras una discusión entre ambos, antes de abandonar la casa.

El varón continuó explicando que, un par de horas antes, su expareja había acudido a la vivienda y que al encontrar allí a otra joven, comenzó a increparle y a arremeter contra diversos objetos.

Siguiendo el relato de los agentes, la presunta autora rompió un espejo de grandes dimensiones, una cafetera y un ordenador. Acabada la discusión y antes de abandonar el lugar, la mujer accionó el botón del pánico y huyó a toda prisa.

Mientras una de las patrullas recababa la declaración del varón, otra dotación policial localizó a la presunta autora en las proximidades de la vivienda a bordo de su vehículo.

La mujer admitió que había sido ella la que había pulsado el botón del pánico tras una acalorada discusión con su expareja y que había ocasionado diversos daños en la vivienda.

Comprobados los hechos, los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de daños y fue trasladada a dependencias policiales.