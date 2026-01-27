La mujer herida en el desprendimiento de Menorca permanece con pronóstico reservado

Archivo - Ambulancias de Baleares. - CAB - Archivo

MENORCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 62 años que ha sido rescatada bajo una roca de grandes dimensiones que ha caído del acantilado en la urbanización de la Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell, permanece en pronóstico reservado con politraumatismos en el Servicio de Urgencias del Hospital Mateu Orfila, según han confirmado a Europa Press desde el Área de Salud de Menorca.

Cabe recordar que su marido, un hombre de 65 años, ha fallecido en el acto tras el desprendimiento de la roca, de cerca de cinco metros de diámetro, que ha caído sobre el dormitorio del matrimonio durante la madrugada de este martes.

El suceso ha tenido lugar en una vivienda ubicada en el número 54 de la urbanización, cuando se ha producido el desprendimiento del acantilado que ha provocado la caída de una roca sobre el inmueble, que consta de tres viviendas.

La pareja ha quedado atrapada bajo los escombros y han sido localizados por los efectivos del SAMU 061, Bomberos y Guardia Civil que se han desplazado hasta el lugar.