Las mujeres asumen alrededor del 85% de las reducciones de jornada y excedencias por cuidado en Baleares

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la reunión del Comité Autonómico de Conciliación. - GOVERN

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres son las que asumen entre el 83,8 y el 88,5 por ciento de las reducciones de jornada y excedencias por cuidado que se producen en Baleares, según los resultados presentados este lunes en el Comité Autonómico de Conciliación, que recogen también que el 74 por ciento de las jornadas a tiempo parcial están ocupadas por mujeres.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, el informe evidencia que la brecha de actividad y salarial alcanza su máximo entre los 35 y los 44 años, coincidiendo con el impacto de la maternidad. Asimismo, apunta que la dificultad para conciliar se agrava cuando los horarios laborales no coinciden con el calendario escolar.

El diagnóstico concluye que la capacidad de conciliación es un factor clave para la atracción y retención de talento, especialmente entre las generaciones millennial y Z, incluso por encima del salario.

El documento también constata una implantación limitada de medidas de flexibilidad laboral y teletrabajo ya que solo el 22 por ciento de las empresas ofrece teletrabajo y menos del 50 por ciento incorpora flexibilidad horaria o medidas de desconexión digital.

La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, ha presidido la reunión en la que la directora general de Conciliación e Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, ha expuesto estos resultados.

La cita se enmarca en los trabajos de la Conselleria para equilibrar el modelo de conciliación y definir medidas concretas que se integrarán en un futuro plan de conciliación laboral de Baleares.