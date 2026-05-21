Multa de más de 440.000 euros a una vivienda turística ilegal en Ibiza

Archivo - Cajetín de acceso a una vivienda turística dañado en Granada. - AVITAR GRANADA - Archivo

EIVISSA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària ha impuesto una sanción de 446.834 euros a los responsables de una vivienda por el cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante de una vivienda situada en el núcleo de Jesús.

Según ha informado este jueves el Consistorio, el expediente sancionador se refiere a la comercialización del inmueble como estancia turística vacacional sin disponer del título habilitante correspondiente.

La vivienda fue destinada a uso turístico sin contar con la autorización necesaria para ello, lo que constituye una infracción urbanística en aplicación de la Ley 12/2017 de Urbanismo de Baleares.

En mayo de 2025, la Junta de Gobierno Local ya había aprobado la resolución del expediente mediante la imposición de una sanción con un importe inicial de 580.885 euros.

Posteriormente, la parte interesada presentó un recurso potestativo de reposición en el que alegaba inexistencia de infracción urbanística, prescripción, falta de competencia municipal y vulneración del principio de doble sanción, entre otras cuestiones.

Tras analizar el recurso, se ha estimado parcialmente y se ha rebajado la cuantía de la sanción a 446.834 euros al aplicar una atenuante prevista en la normativa urbanística.

El acuerdo desestima el resto de las alegaciones y confirma la existencia de la infracción.

Estas actuaciones se enmarcan en un convenio de colaboración con el Consell d'Eivissa para la lucha contra el intrusismo, financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern.