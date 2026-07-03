Un museo de Ceuta acogerá la exposición 'Les poesies del baleàrics' hasta el 30 de agosto

La exposición 'Les poesies del baleàrics' llega al Museo de Ceuta hasta el 30 de agosto. - CAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Les poesies del baleàrics', que reúne obras de 16 artistas de Baleares, la Comunidad Valenciana y Ceuta inspiradas en poemas, podrá visitarse en el Museo Revellín de Ceuta hasta el próximo 30 de agosto.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, la muestra celebra este año su octava edición y combina poesía y artes visuales, consolidándose como una cita anual para promover el intercambio cultural entre territorios del Mediterráneo.

En esta edición, los artistas han creado obras inspiradas en poemas mediante disciplinas como la pintura, la fotografía, el arte textil y la escultura. La propuesta explora la capacidad de la poesía para trascender el ámbito literario y convertirse en fuente de expresión artística, transformando los versos en formas, colores y texturas a través de la interpretación de cada creador.

Antes de llegar a Ceuta, la exposición ha pasado por Ciutadella, Dènia, Ibiza y Maó y continuará posteriormente su recorrido por otras ciudades conectadas por las rutas marítimas de Baleària.

Los artistas participantes son Ricardo Vidal, Elena Martí, Carlos Larios, Marga Guasch, Carmen Liberal, Josefina Torres, Fran Lucas Simón, Agnès Burguera, Andreu Planas, Catalina Bauzà, Isabela León, Tomeu Estelrich, Gràcia Ribalaiga, Lluís Pons (James), Rafael Hernández y Pep Aguilar. El comisariado corre a cargo de Antoni Torres y Marina Sanmartín.

La exposición está organizada por la Dirección General de Cultura del Govern, el Museo Revellín de Ceuta, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la asociación Art amb B y la Fundación Baleària.