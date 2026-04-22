El museo Dar Niaba de Tánger inaugura una exposición de grabados de Mariano Fortuny con la colaboración de Cort

El museo Dar Niava de Tánger inaugura la exposición de grabados de Mariano Fortuny i Marsal con la colaboración de Cort. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El museo Dar Niaba de Tánger ha inaugurado este miércoles una exposición de grabados del artista catalán Mariano Fortuny, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Palma.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la muestra 'Mariano Fortuny i Marsal. Maestro grabador' se centra en la obra del artista nacido en Tarragona, cuya trayectoria estuvo vinculada a la cultura y los paisajes de Marruecos.

La exposición se ha presentado en uno de los centros culturales de referencia de Tánger, fruto de la coordinación entre la Fundación Nacional de Museos de Marruecos, la Fundación EuroAfrica y la galería de arte 6A Taller, con sede en Palma. Además, ha contado con la aportación de piezas privadas del coleccionista Enric Juncosa Darder.

Fortuny está considerado uno de los creadores más destacados de su época y sus obras forman parte de colecciones museísticas en todo el mundo. A pesar de su muerte a los 36 años, desarrolló una obra de gran valor desde el punto de vista historiográfico, técnico y estético.

La trayectoria de Fortuny experimentó un punto de inflexión con su visita a Marruecos como cronista gráfico del conflicto conocido como la Primera Guerra, lo que propició un giro de su estilo hacia el orientalismo.

A la inauguración ha asistido el regidor de Cultura, Javier Bonet, quien ha señalado que exponer la obra de Fortuny en Marruecos "no solo es necesario, sino también absolutamente coherente con su trayectoria como creador y artista".

Tras el acto, la delegación de Palma ha concluido su visita oficial a Tánger en el marco del convenio de colaboración entre ambos municipios, con una visita a la sede del Instituto Cervantes en la ciudad, acompañada por su director, Juan Vicente Piqueras.

Durante la visita, la delegación ha asistido a una de las clases de lengua española que se imparten en el centro y ha conocido la colección de volúmenes en castellano de la biblioteca de la institución.