El Museo de la Educación de Baleares inaugura las visitas escolares guiadas

Un grupo de estudiantes visita el Museo de la Educación de Baleares. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Educación de Baleares (MEIB) ha empezado este mes de noviembre el programa de visitas guiadas dirigidas a centros educativos, con el objetivo de acercar la historia de la educación y el patrimonio pedagógico al alumnado balear.

El primer centro que lo visitó fue el IES Josep Font i Tries de Esporles, con tres grupos de 1º de ESO, que disfrutaron de un recorrido completo por el museo, que incluye la Biblioteca Pedagógica, la exposición permanente de objetos educativos y la recreación de un aula histórica, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa.

Este miércoles, en el marco de las Fires d'Inca y el Dijous Bo, ha sido el turno de 25 alumnos de 1º de ESO del CEIPiESO Ponent de Inca, que han podido conocer de cerca cómo era la enseñanza en otras épocas, descubrir materiales y recursos didácticos de gran valor histórico y reflexionar sobre la evolución del sistema educativo desde sus inicios hasta la actualidad.

El museo, creado por decreto en 2001, ha abierto sus puertas este mes de septiembre en el pabellón 7 del Quarter General Luque tras un largo proceso de planificación y adecuación culminado a finales de 2024. El proyecto, impulsado por la Conselleria con el apoyo del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), tiene como objetivo "poner en valor el legado educativo balear y convertirlo en una herramienta formativa".

El museo cuenta con una exposición permanente de mobiliario y materiales pedagógicos, una biblioteca con más de 8.000 volúmenes, una sala para exposiciones itinerantes y una sala polivalente para actividades educativas.

"Con esta iniciativa, el Museo de la Educación de Baleares reafirma su voluntad de consolidarse como un espacio vivo de aprendizaje, investigación y difusión del patrimonio educativo", han destacado.