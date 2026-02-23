El Museo de Mallorca acogerá una exposición dedicada a Antoni Maura en el centenario de su muerte - CAIB

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Mallorca acogerá desde este martes y hasta el próximo 10 de mayo una exposición dedicada a la figura del político mallorquín Antoni Maura con motivo del centenario de su muerte.

La muestra, a cargo del Institut d'Estudis Balàrics (IEB), constará de un recorrido por la vida y por la trayectoria política de Maura a través de siete paneles dedicados a diversas figuras e instituciones.

Entre ellas, a la familia Maura Muntaner; de Jovellanos a Maura, el Instituto Balear; los mauristas mallorquines; Maura, la política aristotélica; Maura, blanco terrorista; la campaña 'Maura, no', y los artistas de la familia Maura Muntaner.

Todo estos paneles temáticos, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, estarán acompañados de documentos históricos, cuadros, objetos personales del mismo Maura y su despacho, que se hizo en Manacor y se ha traído expresamente desde Madrid.

Además, se proyectará el documental 'Maura en 12 traços', producido por el IEB e IB3 con motivo del centenario de la muerte de Maura, ocurrida el 13 de diciembre de 1925.

El político mallorquín, ha destacado el Govern, es considerado como "el gran estadista" de la historia contemporánea de España, ya que enemigos y coetáneos contrarios ideológicamente reconocían que su acción política estaba "exenta de intereses particulares o ambiciones de poder personal".

Maura es, además, el exponente más notorio, en el ámbito nacional, de una generación de mallorquines "llena de figuras eminentes en los campos respectivos" y que fue fruto del Instituto Balear, un centro académico de enseñanza media pionera en España inspirado en Gaspar de Jovellanos.