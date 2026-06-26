El Museo de Mallorca expone por primera vez la carta náutica de Pere Rossell, una obra maestra de la cartografía

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Mallorca expone desde este viernes y hasta el 13 de septiembre la carta naútica de Pere Rossell, una obra maestra de la cartografía, en el marco de la exposición 'La carta naútica de Pere Rossell, 1447. El món dibuixat per navegar', y que expone esta pieza única de la Escuela Cartográfica de Mallorca.

La presentación marca el retorno a la isla de una obra excepcional del cartógrafo mallorquín Pere Rossell, considerada una de las más valiosas de la cartografía medieval datada el 1447.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado el carácter excepcional de esta incorporación al patrimonio público y ha señalado el valor simbólico del retorno de la pieza.

"Después de más de 40 años en una colección privada, la carta portolana de Pere Rossell vuelve a Mallorca para quedar y formar parte del legado que compartimos como isla", ha indicado.

Galmés también ha destacado que esta adquisición representa un paso firme en la recuperación y la protección de los testigos más singulares de la historia cultural, documentos que explican "cómo se ha mirado y entendido el mundo a lo largo de los siglos".

La vicepresidenta y consellera inular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha valorado lo que supone para el Museo de Mallorca incorporar una obra de esta magnitud.

"La carta de Pere Rossell nos permite reforzar el relato de la cartografía mallorquina y ofrecer al público una pieza que dialoga directamente con nuestra identidad mediterránea", ha argumentado.

Roca también ha destacado que esta adquisición abre nuevas oportunidades de estudio y de difusión, y consolida el Museo de Mallorca como un espacio de referencia para entender el papel de Mallorca en la historia del conocimiento geográfico.

El acto ha contado con las intervenciones de las comisarias de la muestra, Maria Gracia Salvà, directora del Museo de Mallorca, y Sílvia Núñez, técnica del centro, así como del historiador Antoni Ginard, autor de los textos que acompañan a la carta y que contextualizan la pieza, la figura de Pere Rossell y el papel de la cartografía mallorquina medieval.

El Consell de Mallorca adquirió la carta a comienzos de año en Sotheby's Londres por 882.000 euros.

La carta, elaborada sobre vitela y de grandes dimensiones (56 x 94 cm), muestra el Mediterráneo con centenares de topónimos en latín y catalán, trazados con una minuciosa letra gótica en negro y rojo.

El estado de conservación y el carácter iluminado la convierten en un ejemplo extraordinario de la maestría técnica de los cartógrafos mallorquines medievales.