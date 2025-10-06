La música de Rock&Press volverá a cobrar vida en un concierto organizado en Ses Voltes con la colaboración de Cort

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música de Rock&Press volverá a cobrar vida, el próximo 25 de octubre, en el transcurso de un concierto organizado en Ses Voltes con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, durante el cual una selecta relación de artistas y grupos invitados rendirán homenaje a la banda mallorquina, creada hace 20 años y disuelta en 2011.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la música de Rock&Press volverá a sonar en directo, el próximo 25 de octubre, en el transcurso de un concierto que tendrá lugar en el recinto de Ses Voltes, organizado con la colaboración del Consistorio y destinado a celebrar el vigésimo aniversario de la creación de la formación, que se mantuvo en activo entre 2005 y 2011.

Durante el espectáculo, que se iniciará a las 16.30 horas y finalizará a las 23.00 horas, actuarán como invitados una selecta relación de artistas y conjuntos musicales, que unirán sus voces y sus instrumentos para rendir homenaje a los componentes de la histórica banda mallorquina.

Concretamente, con Ricki López como maestro de ceremonias, en el escenario de Ses Voltes se darán cita Tots Sants, Jose Domingo, Encruïa, Mapaches, Toni Verd & Jon Cilveti, Korpus Khristie, Cohete Palmera, Pep de Diabéticas, y El Estado.

Cada una de las bandas y artistas invitados interpretará dos versiones de canciones de Rock&Press y un par de temas propios. Por su parte, en el tramo final de la velada, la formación mallorquina se despedirá del público recreando una media docena de sus propuestas más clásicas.

Con Mané Capilla, Carlos Grauches, Gabi Roda y otros dos músicos sobre el escenario, Rock&Press volverá a cobrar vida y rememorará su exitosa trayectoria. A lo largo de sus 11 años de historia, el grupo publicó tres CD ('Cemento', 'Corrupción' y 'Crisis'), y ofreció casi un centenar de actuaciones, tanto en Baleares como en Barcelona y Madrid.

En 2021, cuando se cumplía exactamente una década desde la disolución de la banda, Rock&Press volvió a ocupar las páginas de la actualidad cultural con la representación del espectáculo 'El último ensayo', escenificado en el Teatre Principal de Palma y que contó con la colaboración de los actores Clara Ingold, Salvador Oliva y José Torresma.

El concierto previsto para el 25 de octubre en Ses Voltes estará expresamente dedicado al cantante Jaime Anglada, actualmente convaleciente a causa de un accidente de tráfico y al que todos los asistentes desearán una evolución positiva en su proceso de recuperación.

Al mismo tiempo, uno de los artistas mallorquines con mayor proyección nacional e internacional, Albert Pinya, se ha encargado de elaborar el cartel promocional del concierto.

Cabe remarcar que el autor nacido en Palma mantiene una vinculación muy profunda con Rock&Press, ya que las canciones del grupo suenan a menudo en el taller estudio de Pinya, lugar donde también se dio forma al attrezzo del espectáculo 'El último ensayo'.

Igualmente, el espacio de Albert Pinya ha visto surgir el diseño de la portada y el libreto del último trabajo discográfico de Rock&Press, titulado 'Crisis', que fue editado en 2010.