La música de solistas, agrupaciones corales y el 'Cant de la Sibil·la' acompañarán a visitantes de Raixa el 3 de enero

Varias personas recorren los jardines de Raixa. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado una ruta musical por Raixa para el próximo 3 de enero de 2026, en el que los visitantes podrán disfrutar de las actuaciones de solistas, coros y el 'Cant de la Sibil·la', entre otros.

Se trata de un recorrido musical y artístico por diferentes espacios de la finca pública, donde las personas asistentes descubrirán en cada paraje de una escena sonora protagonizada por agrupaciones corales, conjuntos instrumentales o bailarines de danza, según ha explicado la institución insular en una nota de prensa.

En esta ruta musicada participarán diferentes grupos de músicos de la Orquesta Camerata Balear, que ambientan los espacios con una instrumentación diferente en cada punto del recorrido --cuartetos, dúos, tríos o viento entre otros--.

El Orfeón Balear ofrecerá un itinerario sonoro de algunas de las obras más representativas del repertorio navideño, con una selección de obras corales tradicionales, populares e internacionales, como 'El cant dels ocells', 'La pastora Caterina' o 'Adesle Fideles'.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha presentado esta novedosa actividad cultural y ha destacado que el objetivo de este evento musical es permitir que los asistentes descubran Raixa a través de diferentes escenas musicales y artísticas, en diferentes localizaciones de la finca y horarios.

"El Consell celebra el comienzo del año en Raixa de una forma original. Todos los que se acerquen podrán disfrutar de una experiencia única, que fusiona la música con las artes visuales, a través de un recorrido por la finca pública", ha precisado el conseller insular sobre los eventos programados.

La actividad es gratuita y abierta a todas las edades, y comenzará a las 11.30 horas y acabará a las 14.00 horas.