Nace el proyecto Nola, de la fundación Aspace, de atención a personas con discapacidad y dependientes. - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, han asistido este miércoles a la inauguración del proyecto Nola, un recurso de la Fundación Aspace que prestará atención integral las 24 horas del día, los 365 días del año, a personas con discapacidad y en situación de dependencia, principalmente mayores de 16 años.

Este centro, ubicado en Marratxí, consta de 60 plazas y ha recibido una ayuda del Govern de 3,1 millones de euros, más del 90 por ciento del coste total del proyecto.

En el acto, al que han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y el presidente de Aspace, Óscar Delgado, entre otras autoridades, la presidenta ha agradecido a esta entidad "haber creado una gran red que acompaña a personas y familias en todas las etapas de la vida, siempre con una política de puertas abiertas, sin dejar a nadie atrás, sin decir nunca que no a quien necesita ayuda".

Sobre el proyecto Nola, la presidenta ha dicho que supone "un paso más para seguir dando este apoyo para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con plenitud".

La presidenta Prohens también ha recordado la financiación del ocio adaptado, que ha convertido a Baleares en la primera comunidad en destinar esta ayuda a entidades que realizan actividades durante las vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad.

Se trata de un proyecto pionero que tiene como destinatarios a los menores con grado de dependencia y sus familias, y del que Aspace ha sido beneficiaria con 1,6 millones de euros.