Nacha Pop, en Palma: concierto gratuito por los 150 años del primer tren de Mallorca

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) celebra el próximo sábado, 21 de febrero, los actos de clausura de la conmemoración del 150 aniversario de la puesta en marcha del primer tren en Mallorca, en la línea entre Palma e Inca en 1875.

La jornada incluirá la entrega de premios de los concursos de fotografía y dibujo, organizados en el marco de los actos de celebración realizados a lo largo del año, así como el concierto de Nacha Pop, junto a la estación Intermodal de Palma, según ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad. Además, durante toda la mañana se llevarán a cabo actividades infantiles y musicales en Inca.

La celebración se desarrollará durante toda la jornada del sábado en Palma e Inca y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de ambos municipios.

En Inca, las acciones se llevarán a cabo por la mañana, desde las 10.00 horas en la plaza de Antoni Fluxà, donde SFM en colaboración con el Ayuntamiento de Inca ha organizado actividades de animación infantil y las actuaciones musicales de Tardes en el Café y el DJ Alfabetagama.

La jornada festiva culminará con el acto programado en Palma, que tendrá lugar en la entrada del parque de Ses Estacions desde la plaza de España, en la zona de la pérgola, desde las 17.00 horas.

El evento comenzará con la entrega de premios de los concursos de fotografía y dibujo que SFM ha impulsado como parte de las actividades programadas durante todo este año. Las obras ganadoras permanecerán expuestas desde el mismo sábado 21 junto a la zona de andenes de metro de la estación Intermodal. El colofón será el concierto de Nacha Pop.

En 2025 se cumplieron 150 años de la llegada del tren a Mallorca. El primer trayecto fue realizado por la locomotora de vapor Nasmith Wilson, de la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca, entre Palma e Inca, línea que fue inaugurada el 24 de febrero de 1875 y la única que ha funcionado de manera ininterrumpida desde el último cuarto del siglo XIX hasta la actualidad. La llegada del ferrocarril a la isla contribuyó a una transformación económica, social y cultural sin precedentes.

Con el objetivo de reconocer el papel del tren en la sociedad, de difundir su historia y de promocionar el patrimonio histórico ferroviario, el Govern y SFM han ido organizando diferentes actividades durante todo este año.

La exposición itinerante '150 años del ferrocarril en Mallorca', que se presentó en la estación Intermodal en el acto de inauguración en febrero de 2025, ha ido recorriendo diversos municipios de la isla como Inca, Sa Pobla, Manacor, Sineu, Lloseta, Llucmajor o Sant Llorenç, y se han ido organizando charlas y conferencias en diferentes puntos de la isla durante todo el año.

Un punto especialmente relevante tuvo lugar el 12 de noviembre, cuando se inauguró el Museu del Ferrocarril de Mallorca, ubicado en Son Carrió, en el término municipal de Sant Llorenç des Cardassar.