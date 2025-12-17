Los nacimientos caen un -3,01% hasta octubre en Baleares

Archivo - Bebé recién nacido, lactancia materna. - CAIB - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos han experimentado entre enero y octubre de 2025 en Baleares un descenso del -3,01% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 7.318 alumbramientos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los nacidos en el pasado mes de octubre en el archipiélago (822), 395 fueron mujeres, y 428, varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (258); de 35 a 39 años (251) y de 25 a 29 años (155).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 48 del 2025 se contabilizaron en Baleares 8.266 fallecimientos, un 0,83% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 191 personas en las Islas.