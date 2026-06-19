Natsuko Sugao y Antonio Méndez dirigen los dos últimos proyectos artísticos del curso del Conservatorio de Baleares

Archivo - El compositor Antonio Méndez. - CAIB-MARC CAMPA - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib) cerrará el curso académico 2025-2026 con la celebración del III Stage Big Band y el III Stage Sinfónico, dos proyectos artísticos dirigidos por la compositora y trompetista Natsuko Sugao y el director de orquesta Antonio Méndez, respectivamente.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, el tercer Stage Big Band se desarrolla entre los días 15 y 19 de junio bajo la dirección de Sugao, con un trabajo centrado en la interpretación, los arreglos y la creación para gran conjunto musical.

La compositora y trompetista combina una trayectoria vinculada a la interpretación y a la creación para big band, una faceta reflejada en trabajos como 'Impermanencia de los asuntos' (2025), integrado exclusivamente por composiciones originales.

El tercer Stage Sinfónico se celebrará entre el 15 y el 20 de junio y estará dirigido por Antonio Méndez, que cuenta con una trayectoria internacional al frente de formaciones como la 'Tonhalle-Orchester Zürich', la 'Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk' o la 'Wiener Symphoniker'. Además de su actividad sinfónica, Méndez ha desarrollado carrera en el ámbito operístico, según ha señalado la Conselleria.

Este último bloque de actuaciones del curso forma parte de la programación académica y artística del Conservatorio y busca favorecer el contacto directo del alumnado con profesionales en activo y con las dinámicas propias del ámbito escénico y musical.

Con esta tercera edición, el Conservatorio pone fin al ciclo anual de residencias artísticas impulsado durante el curso y refuerza su apuesta por una formación vinculada a la práctica profesional y al desarrollo interpretativo de los estudiantes.