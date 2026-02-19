Las navieras, "contentas" porque la regulación a la entrada de coches en Mallorca se hará "desde el dato y el diálogo"

Archivo - Barco atracado en uno de los puertos. - AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES - Archivo

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las navieras que unen los puertos de Baleares y la península se han mostrado "contentas" porque han afirmado que la ley que limitará la entrada de vehículos en la isla de Mallorca se hará "desde el dato y el diálogo".

Así lo ha afirmado el presidente de Balearia, Adolfo Utor, tras la reunión mantenida este jueves sobre este asunto, entre representantes del Consell de Mallorca y de las empresas de transporte marítimo que operan en el archipiélago como son Balearia, GNV y Transmed.

En ese sentido, ha alegado que son tan importantes "los vehículos que entran como los que salen", por lo que ha destacado que el saldo se "mantiene permanentemente".

"Las tres navieras han mostrado una lealtad total con el Consell para que tome las mejores medidas en defensa de un modelo turístico sostenible, con el que se está de acuerdo porque son empresas implantadas en las islas desde hace años", ha mantenido.

Por su parte, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha incidido en que para regular la entrada de vehículos es necesario el "máximo consenso con el sector", por lo que de la reunión extraen conclusiones "muy positivas".

Preguntado por si hay alguna previsión de cuándo se podría presentar el texto legislativo, ha subrayado que es fundamental "el acuerdo con el sector", por lo que se reunirán también con el sector de los 'rent a car' pero no ha dado una fecha concreta.