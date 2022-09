Negueruela aclara que el dinero del patrocinio del Real Mallorca no saldrá ni de Turismo ni Deportes

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern asegura que el Govern tiene "mecanismos de coordinación" de otras consellerias en referencia a Hacienda

Subraya que esta partida no debe pasar por el Consell de Govern y añade que las relaciones con sus socios --en referencia a MÉS-- son "excelentes"

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha aclarado, este lunes, que el dinero del patrocinio del Real Mallorca que el Ejecutivo balear debe aportar no saldrá ni de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo ni de Asuntos Sociales y Deportes.

En rueda de prensa tras informar sobre los acuerdos del Consell de Govern, Negueruela ha matizado, ante preguntas de periodistas, que se tendrá que esperar a este martes para que este patrocinio sea aprobado finalmente por el Consell de Mallorca en un pleno. "Debe ser aprobado antes para ver cómo se hará. No nos avanzaremos en este sentido, pero en ningún caso saldrá de Turismo ni de una Conselleria de MÉS", ha aseverado.

El también conseller de Turismo ha explicado que el Govern cuenta con "mecanismos de coordinación" de otras consellerias para abordar esta situación como, por ejemplo, los paquetes de financiación anual del Ejecutivo balear hacia los consells que por tanto parten de la Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores.

"Será un único contrato de patrocinio", ha recordado Negueruela, quien ha subrayado que esta partida no debe pasar por el Consell de Govern y ha añadido que las relaciones con sus socios son "excelentes". "No hemos tenido ninguna discusión en el Consell de Govern sobre este asunto y no tenemos ningún problema con nuestros socios", ha asegurado.

Cabe recordar que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ya dijo este viernes que la apuesta del Consell de Mallorca para el patrocinio del RCD Mallorca era "acertada".

La propuesta para el patrocinio del RCD Mallorca y el Atlético Baleares, que ha sido objeto de polémica en las últimas semanas, se llevará al pleno de la institución insular mañana. La propuesta saldrá adelante con los votos de Cs, PSIB, Podemos y El PI, aunque no contará con el apoyo de MÉS per Mallorca, uno de los socios del equipo de gobierno en el Consell de Mallorca.