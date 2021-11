Negueruela: "El INSS resuelve prestaciones por maternidad y paternidad en un plazo medio de 12 días en Baleares"

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela, ha asegurado este martes, durante el pleno del Parlament, que "el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) resuelve las prestaciones por maternidad y paternidad en un plazo medio de 12 días en Baleares".

Así, ha respondido el conseller a una pregunta de la diputada del PP Nuria Riera, quien ha criticado el hecho de que "haya familias que han tenido que esperar seis meses sin que se haya tramitado su prestación por maternidad y por paternidad".

Ante esta afirmación, Negueruela recordado, en primer lugar, que la tramitación de las prestaciones por maternidad y por paternidad es una competencia estatal y no autonómica". Y, en segundo lugar, que "la denuncia del retraso de hasta tres, cuatro y seis meses en la tramitación de la prestación fue publicada por La Razón, a nivel de España". Así, ha pedido a Riera que "no vengan al Parlament a hablar, ni a poner en duda, un derecho que el PP no aprobó ni está dispuesto a aprobar".

"En Baleares, las 11.580 prestaciones de maternidad y paternidad se han resuelto en una media de 12 días", ha añadido, no obstante, en relación a la situación de la prestación en esta CC.AA.

Pese a las palabras del conseller Negueruela, la diputada Nuria Riera (PP) ha censurado que la presidenta Armengol "no hace nada en relación a los retrasos en la prestación por maternidad y paternidad, como tampoco hizo en el retraso de las ayudas de los ERTE o para los autónomos".

"Es muy curioso que siempre están para hacerse la foto, pero nunca para cobrar lo que es de los ciudadanos de estas Islas", ha destacado la 'popular', quien ha asegurado al conseller Negueruela que "sí es su competencia hacer algo por agilizar estas ayudas".

Negueruela ha concluido, en este punto, "que una de las razones por las que está más orgulloso de ser parte del PSOE es debido a que Largo Caballero firmara el seguro obligatorio de maternidad y paternidad el 26 de mayo de 1931".