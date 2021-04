Negueruela, sobre la recuperación económica: "No se puede decir que hasta que no haya vacunación total no habrá turismo"

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha indicado este lunes que "no se puede decir que hasta que no haya vacunación total no habrá turismo".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz ha considerado que la vacunación "está relacionada" con la recuperación económica y turística, pero que influyen también otros factores.

En este sentido, ha señalado que "no hay contradicciones" en las declaraciones de la semana pasada de la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre el porcentaje de vacunación que se necesita para favorecer la recuperación del turismo. Cabe recordar que Armengol descartó que fuera necesario un 70% de población inmunizada para la temporada turística.

Negueruela ha destacado que no sólo es importante el porcentaje de vacunación que hay en Baleares, sino también el que tienen el resto de destinos. "España está un poco por encima del resto de países emisores, excepto el Reino Unido", ha dicho.