Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras no se presentarán a las elecciones de 2027 para facilitar la renovación de MÉS

La portavoz y el regidor de MÉS per Palma, Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y el regidor de MÉS per Palma, Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras, respectivamente, han anunciado que no optarán a ninguna candidatura electoral en 2027 para "abrir una nueva etapa" en MÉS per Palma.

Así lo han trasladado Truyol y Contreras en sendas cartas a la militancia en las que argumentan su decisión en su voluntad de facilitar la renovación, así como de contribuir a una transición "ordenada y responsable" del partido.

Según ha señalado la formación, ambos regidores continuarán ejerciendo sus cargos hasta el final de la legislatura con "el mismo compromiso demostrado hasta ahora".

Asimismo, consideran que "es el momento" de abrir "un tiempo de reflexión y reorganización interna" con la mirada puesta en el futuro de la ciudad y el proyecto de MÉS. A su parecer, esta decisión "abre la oportunidad de preparar con calma el mejor equipo para el futuro de Palma".

MÉS per Palma ha destacado la labor de ambos, subrayando que han sido "figuras claves en la consolidación" de MÉS per Palma como "un referente" de izquierdas, verde y soberanista en la ciudad, y que han "dejado huella" en ámbitos como la sostenibilidad, la vivienda, la cultura, la transparencia, el urbanismo y la defensa de los servicios públicos.

Ahora, la formación afronta una nueva etapa con el objetivo de reforzar su propuesta y construir un proyecto colectivo que "dé respuesta a los grandes retos de Palma". "El camino que se abre es ilusionante, con serenidad, diálogo y unidad", han señalado en una nota de prensa.

Por ello, MÉS ha hecho un llamamiento a la militancia y a la ciudadanía a participar activamente en el proceso de renovación que comienza.

CARTAS A LA MILITANCIA

En la carta de Truyol trasladada a la militancia, la regidora explica que quiere emprender nuevos proyectos laborales ya que la política institucional "es solo una parte del camino".

En este sentido, considera que ahora es el momento de abrir el proceso para encontrar un relevo y que otras personas cojan el testimonio al frente del partido.

"Quiero que quede claro: mi compromiso político está intacto", sostiene en la carta, en la que asegura que continuará trabajando con la "misma determinación" hasta el final de la legislatura.

La portavoz de MÉS en Cort se muestra orgullosa de las iniciativas de la formación, muchas de ellas, a su parecer, "victorias colectivas". No obstante, apunta que el trabajo que viene es "enorme" y que, por ello, comunica su decisión con tiempo para debatir "con tranquilidad" y construir "el mejor equipo posible" de cara a las elecciones.

De su lado, Contreras indica a la militancia que ha hecho una "reflexión pausada" en los últimos meses y que ha tomado la decisión con "serenidad" y con el "convencimiento" de que es el momento de abrir una nueva etapa.

Del mismo modo que Truyol, el regidor ve "clara" la "necesidad" de dedicarse a otros proyectos vitales pero reafirma que continuará desarrollando su tarea hasta que finalice la presente legislatura.

"En todo este tiempo he tenido el privilegio de aprender, de crecer y sobre todo de trabajar al servicio de Palma y de su gente. Siempre desde los valores que nos definen: la justicia social, la defensa de la lengua y la cultura, el medio ambiente y la participación ciudadana", sostiene.