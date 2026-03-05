Una niña acusa a su padre de pegarle y él aporta en su defensa una quincena de denuncias de la madre, todas archivadas. - EUROPA PRESS

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una niña ha acusado a su padre de golpearle en Eivissa por una discusión en la ducha cuando tenía 12 años, mientras que él, en su defensa, ha aportado una quincena de denuncias en su contra de la madre, todas archivadas, al tiempo que ha acusado a la mujer de "intoxicar" a la menor y de iniciar "una cascada de denuncias" cada vez que había solicitado modificaciones en el régimen de visitas.

El juicio ha quedado este jueves visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicita que el hombre sea condenado a nueve meses de prisión como supuesto autor de un delito de maltrato puntual, aunque ha pedido a la Sala que valore, entre otras cuestiones, por qué la niña no avisó inmediatamente de la supuesta agresión a su madre --la madre descubrió la supuesta agresión varios días después revisándole el móvil-- más aún cuando había habido otros procedimientos.

También ha solicitado que se valore el hecho de que la menor ha dicho que grabó un vídeo del hematoma fruto de la supuesta agresión inmediatamente después, aunque no ha quedado claro si fue así o unas horas después.

El Ministerio Público, en todo caso, no atribuye, como sí hace la acusación particular, en representación de la madre, una acusación de abuso sexual.

El hombre, que ha declarado en último lugar, ha negado haber golpeado a la niña y ha sostenido que sólo la agarró para sacarla de la ducha en el transcurso de una discusión. El procesado ha atribuido la denuncia a las influencias de la madre que, desde que nació la pequeña, según ha asegurado, "quiso sacarle del medio". La pareja tuvo la niña ya estando separados.

"Cuando se dictó la primera modificación de medidas, empezó la guerra. Es el cuento de nunca acabar", ha señalado. A juicio del hombre, la niña, influenciada por la madre, cada vez que no quería obedecer instrucciones le amenazaba con denunciar. "Me amenazada cada dos por tres, siempre con la misma frase y diciendo que le estaba maltratando", ha señalado.

El reguero de denuncias de la madre se habrían extendido incluso a la familia del procesado. "Todos le tienen miedo. No ha dejado títere con cabeza", ha añadido.

Respecto a la acusación de abuso sexual, el hombre ha señalado que los supuestos tocamientos formaban parte de un juego infantil. La defensa del hombre ha reclamado la absolución. "Llevan 14 años con conflictividad entre las partes", ha indicado la letrada.

La niña, por su parte, ha asegurado que su padre la golpeó al sacarle de la ducha y a preguntas de la fiscal ha dicho que no llamó en ese momento a su madre por miedo y que se grabó un vídeo sabiendo que después la mujer le revisaría el móvil y podría descubrir el moratón, igual que el vídeo de los supuestos tocamientos. "Sé que mamá lo verá y solucionará el problema", ha recordado que pensó en aquel momento.

La menor ha negado haber manipulado el vídeo para mostrar una lágrima, como ha apuntado un perito, y ha asegurado que no tiene ningún interés especial en perjudicar a su padre.

Durante el juicio ha declarado la actual pareja del hombre, que ha asegurado que si en algún momento hubiera visto algún comportamiento inapropiado, ella misma, como trabajadora social, lo habría denunciado.

Los hechos sucedieron durante la primera quincena del mes de julio de 2023 en el domicilio del procesado, ubicado en Eivissa. El padre, según la acusación del Ministerio Público habría golpeado a su hija menor de edad en el hombro, causándole un moratón que requirió de asistencia médica.