Los niños de Baleares 'aprueban' reducir el tiempo con las pantallas y recriminar los comentarios ofensivos en redes

Imagen grupal de los participantes en la jornada 'Diputados por un día' en el Salón de Plenos del Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha acogido este jueves la jornada 'Diputados por un día' en el que 65 niños se han convertido en parlamentarios y han optado por reducir el tiempo que pasan con las pantallas y no quedarse callados si ven comentarios ofensivos en las redes sociales.

Estos son los dos compromisos más votados en una sesión plenaria promovida por Aldeas Infantiles SOS y en la que han participado alumnos del CEIP Santa Catalina y el Colegio Corpus Christi de Palma.

Allí se les ha escuchado reflexionar sobre el uso que hacen del as pantallas en su día a día y han planteado una suerte de 'ley', en la que se recogían una serie de compromisos que tendrán que asumir cuando empleen las nuevas tecnologías.