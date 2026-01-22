Los niños de Baleares 'aprueban' reducir el tiempo con las pantallas y recriminar los comentarios ofensivos en redes

Imagen grupal de los participantes en la jornada 'Diputados por un día' en el Salón de Plenos del Parlament.
Imagen grupal de los participantes en la jornada 'Diputados por un día' en el Salón de Plenos del Parlament. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 22 enero 2026 12:11
   PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Parlament ha acogido este jueves la jornada 'Diputados por un día' en el que 65 niños se han convertido en parlamentarios y han optado por reducir el tiempo que pasan con las pantallas y no quedarse callados si ven comentarios ofensivos en las redes sociales.

   Estos son los dos compromisos más votados en una sesión plenaria promovida por Aldeas Infantiles SOS y en la que han participado alumnos del CEIP Santa Catalina y el Colegio Corpus Christi de Palma.

   Allí se les ha escuchado reflexionar sobre el uso que hacen del as pantallas en su día a día y han planteado una suerte de 'ley', en la que se recogían una serie de compromisos que tendrán que asumir cuando empleen las nuevas tecnologías.

