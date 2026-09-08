Nit de l'Art 2026: programación de exposiciones, galerías abiertas y actividades

Presentación de la 'Nit de l'Art' 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'Nit de l'Art' celebrará este año su 30º aniversario el sábado 19 d septiembre con la participación de más de 50 exposiciones y más de un centenar de artistas.

Para conmemorar este aniversario, las 16 galerías asociadas a Art Palma Contemporani (APC) desplegarán durante la 'Nit de l'Art' numerosas exposiciones, actuaciones y eventos especiales en Palma, Andratx, Pollença y Santanyí.

Art Palma Contemporani ha presentado este martes la nueva edición, destacando que lo que comenzó en 1997 como una iniciativa del tejido galerístico se ha convertido en un acontecimiento cultural de referencia que cada año activa galerías, museos, instituciones y espacios culturales de toda la isla y atrae a artistas, profesionales, coleccionistas y público.

Además del circuito galerístico de la asociación, el programa de 2026 propone un amplio abanico de proyectos expositivos, eventos culturales, visitas guiadas gratuitas en varios idiomas de la mano de profesionales del sector, conciertos y encuentros en las principales instituciones públicas y privadas de la isla.

Entre ellas se encuentran Es Baluard Museu d'Art Contemporani, la Fundació Miró Mallorca, la Fundación Juan March, CaixaForum Palma, Casal Solleric, Can Balaguer, La Llotja, La Misericòrdia, el Museu de Mallorca y el Museu de Pollença.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

a66 Gallery, en Santanyí: 'Conditions of Perception', con obra de Paris Giachoustidis, Marcos Juncal y Moritz Moll, comisariada por Domenico de Chirico (Carrer de Cas Majoral, 8, Santanyí).

ABA ART, plaza de la Porta de Santa Catalina de Palma: 'Ocre et lait', de Tatiana Sarasa.

Balazsi Gallery, calle Nicolau de Pacs: 'Garbage Worth Being Kept', de Román Fabré e Ian Soler Bradley, comisariada por Esmeralda Gómez Galera, junto con "Plagues", de Patrick Goddard, en su Espai 3.

BARÓ BARÓ, calle de Can Sanç: 'Latent', de Alexandre Farto aka Vhils, con un texto de Enrique Juncosa.

CCA Andratx: 'How Would You Like to Live in Looking-Glass House, Kitty? (In Praise of Uncertainty)', con Noemi Durighello, Laia García, Li Jun y Evian Wenyi Zhang, comisariada por Virginie Pislot; 'Otium - The Labour of Leisure', de Rex Southwick; 'Gedankenexperimente', de Anna Belén; 'Lines That Sing', de Bunmi Agusto; y 'Bodegons i cossiols del porvenir', de Magdalena Puigserver, comisariada por Cendra Projects.

Florit/Florit, en dos sedes en Palma: 'Miedo al colapso', de Dasha Shishkin y Alejandro Leonhardt (calle de la Reina Maria Cristina), y la colectiva 'The Guestroom' en el espacio Bulthaup Mallorca Nicolau (La Rambla, 15), con obra de Alejandro Leonhardt, Álvaro Gil, Beth Letain, Dasha Shishkin, Erika Hock, Fabio Viscogliosi, Gizela Mickiewicz, Johanna von Monkiewitsch, Jordi Ribes, Lydia Giord, Matthew Feyld, Pixy Liao, Richard Woods, Stephen Felton y Valerie Krause.

Galeria Fermay:'En dónde tejemos la ronda? / Weaving the Round', con obra de Noa i Lara Castro, Janice McNab, popea y Jennifer Tee, comisariada por Cristina Anglada.

Galeria Pelaires: 'Espinturalidad', con obra de André Butzer, Luis Gordillo, Ann-Kristin Hamm, Albert Oehlen, Markus Oehlen, Jana Schröder y Christoph Steinmeyer, y en su Pelaires Cabinet, 'Sal divina adivina', de Claudia Peña Salinas.

Galeria Reus: 'N.I.T. Nucli d'Intensitat Transitòria', con obra de Alicia Santamaría, Alba Suau, Daniel Domínguez, David Martín, Erika Trotzig, Joachim Lambrich, Joan Canyelles, Joan Vidal, Jordi Clotet Saló, Marga Estelrich y Xim Llompart, comisariada por Belén Martínez Gamero, junto con una muestra individual de José Fiol comisariada por Raquel Victoria.

Galeria Xavier Fiol: '30 NITS 30. Una íntima mirada 1997-2026', y el martes 15 de septiembre inaugura también una parte de este proyecto en su espacio Garaje Son Armadams.

Hauser & Wirth Menorca, en la Illa del Rei (Menorca): 'Directionless', organizada por Rashid Johnson.

Kewenig, calle Sant Feliu: 'Plessi/ROIG'.

LA BIBI Gallery: 'Plastic Metamythology', de Alexander Long, y la colectiva 'Contemporary Relics', comisariada por Geraud Jean Claude, con obra de Bel Fullana, Fátima de Juan, Gabriella Malin, Henri Wagner, Jung Jisook, Koshiro Akiyama, Louise Benton, Luna Paiva, Maite y Manuel, Paul Riedmüller, Yuki Ando y Zhou Song.

Pep Llabrés Art Contemporani: 'Ad infinitum', de José María Yturralde.

6A Taller i Galeria d'art: 'Cerca de lo quieto. La Mesa Blanca', de Juan Suárez.

ESPACIOS DEL AYUNTAMIENTO

El Casal Solleric inaugurará la propuesta de Rebeca Morey Pérez, estudiante de Bellas Artes en Adema y ganadora de la presente edición del certamen Nous Talents, y cuya iniciativa está comisariada por Biel Amer.

También se inaugurará 'Club Miseria: The Last Beat', de Bel Fullana, una gran instalación comisariada por Tolo Cañellas que ocupará el patio, el 'showcase' y la logia del Solleric. La inauguración contará con la actuación de los DJ Mare de Déu y Orojondo.

El programa del Solleric incorpora dos exposiciones ya abiertas al público: 'A media lumbre', proyecto liderado por el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) con participación de Cort, y 'L'imprescindible: el gravat entre gravats', una selección de obra gráfica procedente de una importante colección.

Can Balaguer ampliará su horario el 19 de septiembre, cuando permanecerá abierto de 19.00 a 23.00 horas para facilitar la visita a las exposiciones temporales 'The House and the Forest' y 'Gaudí, impressions íntimes'. Además, el 18 de septiembre se presentará el libro 'The House and the Forest', en un acto a cargo de su comisaria, Janice McNab.

La Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca inaugurará sus propuestas el 18 de septiembre, que podrán visitarse hasta el 11 de abril. Concretamente, en el Espai Cúbic se presentará 'Jora', una instalación 'site-specific' de Pedro Torres que explora la interacción entre el alabastro, el agua y la luz.

El Espai Zero acogerá 'Alenades', de la artista mallorquina Isabel Servera, un proyecto que recupera técnicas artesanales vinculadas al trabajo de la palma en el Llevant de Mallorca y las relaciona con el universo de Joan Miró, los saberes populares y el paisaje mediterráneo.

Por su parte, el Auditori presentará dos películas inmersivas de Carlos Casas, como son 'Cemetery' (2019) y 'Bestiari' (2025), esta última producida por el Institut Ramon Llull y proyectada recientemente en la Bienal de Venecia.

Por lo que respecta a la programación de Espai Cor incluye la exposición 'El cor del bosc'. Este proyecto, que se inaugurará el próximo día 15 de septiembre, pertenece al artista palmesano Fabián Schalekamp, quien, entre otras participaciones, también formó parte recientemente en la Art Cologne, una cita cultural celebrada el pasado mes de abril por primera vez en Palma.