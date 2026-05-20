NNGG Baleares celebra la incorporación de una enmienda a la ponencia política del Congreso Autonómico del PP

El presidente de Nuevas Generaciones Baleares, Vicenç Isern. - PP

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Baleares ha celebrado la incorporación a la ponencia política del XVII Congreso Autonómico del PP de una enmienda centrada en los jóvenes y su futuro.

En concreto, según ha señalado NNGG en una nota de prensa, la enmienda se incorporará como un nuevo bloque titulado 'Un partido para los jóvenes y su futuro' y plantea una visión transversal de las políticas juveniles.

El presidente de Nuevas Generaciones Baleares, Vicenç Isern, ha destacado que la enmienda representa "la voluntad del Partido Popular de escuchar a los jóvenes, entender sus preocupaciones reales y ofrecer respuestas útiles para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Baleares".

"Los jóvenes no quieren privilegios ni paternalismos; quieren oportunidades, libertad y herramientas para construir su futuro", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que el texto aborda cuestiones clave como el acceso a la vivienda, la emancipación, el empleo estable, la salud mental, la formación, la movilidad o el apoyo al emprendimiento joven.

Según Isern, el PP "quiere ser el partido de los jóvenes porque cree en una generación preparada, formada y con criterio propio, que quiere decidir en libertad cómo vivir, trabajar y formar su futuro".

Igualmente, ha continuado, la enmienda defiende una educación basada en el mérito, el esfuerzo y la excelencia, así como políticas públicas que faciliten la emancipación juvenil mediante más vivienda asequible, reducción de impuestos y medidas que incrementen la oferta residencial para los jóvenes de las Islas.

"Durante demasiado tiempo muchos jóvenes han sentido que su futuro se alejaba. Esta enmienda nace precisamente para revertir esa sensación y garantizar que quien quiera quedarse en Balears pueda hacerlo con dignidad, estabilidad y libertad", ha añadido.

La propuesta también reivindica el arraigo, la identidad y la conexión de los jóvenes con la cultura, las tradiciones y la realidad propia de las Islas.

Sobre esta cuestión, Isern ha considerado que los jóvenes "no tienen que elegir entre modernidad y raíces". "Pueden innovar, emprender y mirar al mundo sin dejar de sentirse orgullosos de su tierra", ha señalado Isern.

Finalmente, desde NNGG Balears han destacado que esta incorporación refuerza la idea de un PP "abierto, renovador y comprometido con las nuevas generaciones, capaz de incorporar talento joven y dar voz a quienes tendrán la responsabilidad de construir el futuro de las islas".