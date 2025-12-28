NNGG de Mallorca reúne a más de un centenar de jóvenes en la tradicional Copa de Navidad con Llorenç Galmés - PP Y NNGG MALLORCA

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones (NNGG) de Mallorca ha reunido a más de un centenar de jóvenes en la tradicional Copa de Navidad con el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés.

En una nota de prensa, el PP y NNGG de Mallorca han informado que Nuevas Generaciones de la isla ha celebrado este sábado su tradicional Copa de Navidad con una participación récord de más de un centenar de jóvenes procedentes de todos los municipios de la isla. El encuentro se ha consolidado, un año más, como una cita imprescindible para la militancia joven del partido, han destacado.

Según han explicado, el acto ha servido para hacer balance del año, compartir experiencias y reforzar el compromiso de los jóvenes con el proyecto 'popular', en un ambiente de convivencia e implicación política.

La Copa de Navidad ha estado encabezada por el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés; la presidenta de NNGG de Mallorca, Mireia Martínez; el presidente de NNGG de Baleares, Vicenç Isern; así como por el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y el conseller insular de Territorio, Movilidad e infraestructuras, Fernando Rubio.

Durante su intervención, Galmés ha puesto en valor "la fuerza, el empuje y el compromiso de los jóvenes dentro del PP" y ha asegurado que "Nuevas Generaciones es clave para garantizar el futuro del proyecto político en Mallorca". "Sois un ejemplo de participación, responsabilidad e ilusión por mejorar nuestra isla", ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de NNGG Mallorca, Mireia Martínez, ha destacado "el crecimiento constante de la organización y la implicación activa de los jóvenes en la vida política del partido", y ha asegurado que "cada vez son más los jóvenes que quieren formar parte del cambio y aportar ideas, trabajo y compromiso".

Tanto Toni Fuster como Fernando Rubio han coincidido en destacar la importancia de contar con una base juvenil "fuerte, implicada y preparada", y han animado a los asistentes a "continuar participando activamente en la política municipal e insular".

El encuentro ha finalizado con un espacio de convivencia que ha permitido reforzar los vínculos entre los jóvenes militantes y continuar construyendo "un proyecto sólido, unido y con vocación de futuro para Mallorca", han incidido desde el PP y NNGG de Mallorca.