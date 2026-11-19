Archivo - 06 July 2026, France, Nizza: A waiter works under sprinklers during a heat wave on the French Riviera city of Nice. Photo: Valery Hache/AFP/dpa - Valery Hache/AFP/dpa - Archivo

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en las últimas horas lo que se conoce como noche tropical --mínimas por encima de los 20ºC-- en prácticamente todo el archipiélago y con Banyalbufar con un valor mínimo de 24ºC.

Pero, ¿por qué se está produciendo este fenómeno? ¿Qué provoca que el archipiélago esté experimentando en pleno mes de noviembre temperaturas mínimas casi más propias del verano. Esta es la explicación que da la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y tiene que ver con la combinación de dos factores.

La presencia de una masa de aire cálido a unos 2.500 metros de altura combinada con el viento en superficie está detrás de las temperaturas mínimas por encima de 20ºC --en Banyalbufar no han bajado esta noche de los 24ºC y se han anotado hasta 27ºC durante la madrugada-- que se están registrando en Baleares en los últimos días.

Lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jorge Rodríguez, que ha avanzado, en todo caso, que la situación cambiará en las próximas horas, cuando se espera un descenso notable de las temperaturas nocturnas.

Según las explicaciones de Rodríguez, las temperaturas mínimas se suelen alcanzar en las últimas horas de la madrugada porque el suelo se va enfriando por la noche, lo que no ocurre si hace viento, ya que así el aire se mezcla en varias capas de la atmósfera y mantiene su temperatura por la noche.

Esta situación, ha señalado, cambiará en las próximas horas, ya que se espera la entrada de una masa de aire más fresca lo que, con menos viento, según las previsiones, facilitará el descenso de las temperaturas nocturnas.

PREVISIÓN DEL FIN DE SEMANA

De cara al fin de semana en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, la previsión de la Aemet apunta a un descenso de las temperaturas, que será especialmente notable en el caso de las nocturnas.

Será este viernes cuando el descenso térmico sea más acusado, con mínimas en una horquilla entre 9 y 17ºC y las máximas moviéndose entre los 20 y 23ºC. Se esperan intervalos de nubes altas y viento de moderado a fuerte hasta la mañana.

El sábado la situación se mantendrá con pocos cambios, con intervalos de nubes medias y altas y con las temperaturas en valores similares. El viento soplará flojo del suroeste subiendo a moderado por la noche.

El domingo arrancará con intervalos de nubes evolucionando a poco nuboso a lo largo de la mañana. Las mínimas subirán ligeramente hasta los 13-17ºC y las máximas se mantendrán en valores entre 21 y 23ºC. El viento soplará de flojo a moderado del suroeste girando a oeste con algún intervalo de fuerte.