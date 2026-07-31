La normativa de simplificación aumenta un 53,9% los visados hasta mayo en todas las islas

Imagen del momento económico de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. - CAIB

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La normativa de simplificación ha aumentado los visados de vivienda hasta mayo en todas las Islas, registrando una subida del 53,9% en general -el valor más alto desde 2008- y siendo Menorca la isla con un mayor crecimiento (72,5%), seguida de Mallorca (58,2%) y las Pitiusas (29,4%).

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación este viernes en un comunicado, la inversión nacional estiró el crecimiento del primer trimestre de 2026, mientras que la inversión extranjera cayó un 76,2% en el mismo periodo y el consumo de los hogares se estancó (-0,3%).

Por otro lado, el turismo mantuvo el dinamismo en mayo con un gasto turístico que aumentó un 9,5%, de 1.142 euros por persona (un 3% más) y 219 euros por día (un 4,4% más). En este sentido, durante los cinco primeros meses del presente ejercicio se acumuló un total de 5.861 millones de euros.

La Conselleria ha revelado también que el 69% de los turistas procedieron de cuatro mercados emisores, que son Alemania (27% y más de 650.000 personas), Gran Bretaña (13% y más de 520.000 visitantes), el resto de España (13% y más de 315.000 turistas) y Francia (8% y más de 186.000 personas).

Durante el mes de mayo crecieron las pernoctaciones, pero la estancia media disminuyó un 1,4%, hasta los 5,2 días, de los cuales la media de los extranjeros es de 5,3 días y la de los turistas nacionales se queda en los 4,8.

Según el comunicado, el sector de servicios registró un crecimiento modesto (1,8%) durante los primeros cinco meses del año, por debajo del ritmo nacional (5%), con las actividades profesionales y administrativas liderando el aumento. En mayo solo la hostelería se quedó en positivo (1,7%) mientras que el comercio y el transporte cayeron un 2,1%.

La Conselleria también destaca la llegada de 10,4 millones de viajeros en el primer trimestre del año (un 2,3% más respecto al mismo periodo del año anterior).

Al margen del turismo, la caída de la producción industrial se concentra en el componente no energético, mientras que los bienes de consumo duradero (8,5%) y la energía (2,4%) son los únicos sectores que cerraron mayo al alza. Así, la variación media en ese mes fue un 6,2% menos, en contraste con la subida del 0,6% en el marco nacional.

En materia laboral, junio cerró con el mejor dato histórico de afiliación en Baleares, con más de 663.000 trabajadores y una variación anual positiva del 3,2% en el régimen general y del 2,2% en el números de autónomos.

Finalmente, el Índice de Precios de Consumo ha repetido en junio una subida del 3,4% y ha mantenido la distancia con la media española (3,2%), con la vivienda, los hoteles y los restaurantes presionando al alza y con el transporte como contrapeso. Además, la inflación subyacente se ha moderado dos décimas (3,1%), pero ha continuado por encima del conjunto nacional (2,9%).