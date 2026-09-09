Novedad en la Navidad de Palma: el encendido de luces se traslada al Parc de la Mar el 21 de noviembre

Archivo - Encendido de las luces de Navidad de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo del encendido de luces de Navidad, que se celebrará el próximo 21 de noviembre, se trasladará este año al Parc de la Mar, un cambio de ubicación que el Ayuntamiento de Palma ha justificado para "reforzar la relación de Palma con el mar".

La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha señalado en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno que el espectáculo y la ceremonia del encendido navideño, contará con un presupuesto de más de 373.000 euros.

Celeste ha destacado que será un espectáculo de distintas disciplinas y modalidades artísticas y ha asegurado que "habrá muchas sorpresas", si bien no ha aclarado si este año habrá iluminación navideña en el Parc de la Mar.

CASTELL DE BELLVER

Por otro lado, la junta de gobierno ha aprobado el inicio del expediente de contratación de suministro y servicio de musealización del Castell de Bellver con un plazo de cuatro meses sin posibilidad de prórroga.

El proyecto pretende que el castillo siga unas líneas contemporáneas con un diseño "atemporal" que pueda superar el paso del tiempo "e irse actualizando". Según ha indicado la portavoz, se pretende dotar Al castillo de la flexibilidad necesaria para futuras ampliaciones de contenidos o actualizaciones tecnológicas.

El recorrido será lineal y contará con recursos audiovisuales y personajes interactivos "para enriquecer la experiencia de los visitantes". Así, la primera sala será un espacio "polivalente" que proyectará elementos inmersivos para ofrecer una experiencia visual "impactante".