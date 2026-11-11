Las nubes impiden que se forme el 'vuit' de la Seu ante 1.900 personas

Archivo - El rosetón de la catedral durante la Fiesta de la Llum, en la Catedral de Palma, a 2 de febrero de 2023, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las nubes que han tapado el sol la mañana de este miércoles 11 de noviembre han impedido que se formara el conocido como 'vuit' de la Seu ante 1.900 personas.

El fenómeno lumínico, también conocido como 'Festa de la Llum', se repite los días 2 de febrero, la Candelaria, y 11 de noviembre, Sant Martí, de cada año.

Este miércoles, no obstante, la presencia de nubes que han tapado la salida del sol han impedido que se formara esta popular imagen, que se produce cuando la luz del sol atraviesa el rosetón mayor de la Catedral de Mallorca y este se refleja en la fachada opuesta.

Según ha informado la Catedral de Mallorca. Alrededor de 1.900 personas habían acercado al templo para presenciar el fenómeno.