Nueva bolsa de interinos docentes en Baleares: plazos y cómo inscribirse

PALMA, 5 Feb.

La Conselleria de Educación y Universidades abre este jueves la convocatoria pública para constituir la nueva bolsa de aspirantes a funcionarios interinos docentes correspondiente al curso 2026/2027.

El período para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de febrero, según ha informado el departamento en un comunicado.

De acuerdo con las bases publicadas, se integrarán automáticamente en fecha 4 de febrero de 2026 en la nueva bolsa del curso 2026/2027 los aspirantes admitidos en la bolsa del curso 2025/2026 que cumplan los requisitos de la integración y que, desde el 1 de septiembre de 2025, hayan prestado servicios como funcionarios interinos al menos un día o hayan participado al menos una vez en el procedimiento ordinario de sustituciones. Esta integración afectará a un total de 5.195 personas.

La convocatoria de este año mantiene todas las mejoras implantadas en la edición anterior, orientadas a reforzar las condiciones laborales y la conciliación del personal docente interino.

Entre estas medidas destaca especialmente la zonificación de la isla de Mallorca en cinco partes, una organización que facilita la adjudicación de plazas de acuerdo con las necesidades personales y familiares de los docentes. En el caso de Menorca, Ibiza y Formentera, se mantiene la consideración de zona única, tal como se ha aplicado hasta ahora.

También se consolida la decisión de otorgar un mayor peso al hecho de haber superado unas oposiciones aunque no se haya obtenido una plaza, reconociendo así el esfuerzo y la preparación del personal aspirante.

Además, se garantiza que ninguna persona quede excluida de la convocatoria por cuestiones relacionadas con la titulación, siempre que esta sea adecuada para impartir las especialidades previstas en la normativa vigente.

El objetivo central de este proceso es asegurar la cobertura de todas las plazas vacantes al inicio del curso escolar 2026/2027 y garantizar el buen funcionamiento de los centros educativos de las Islas.

La Conselleria anima a todas las personas interesadas a consultar las bases completas y realizar el trámite dentro del plazo establecido a través de la sede electrónica del Portal del docente interino.