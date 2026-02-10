La nueva 'escoleta' de Son Dameto ya está finalizada y entrará en funcionamiento el próximo curso con 92 plazas

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visita la nueva'escoleta' de Son Dameto. - EUROPA PRESS

Las obras de la nueva 'escoleta' de Son Dameto, ubicada en Palma, ya están finalizadas y el centro previsiblemente estará en funcionamiento el próximo curso con 92 plazas para niños de entre cero y tres años.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la regidora de Educación, Lourdes Roca, han visitado la mañana de este martes el nuevo centro educativo.

Se trata de la segunda nueva 'escoleta' finalizada a lo largo de la presente legislatura, después de que la de Son Gibert fuese presentada hace unas semanas. Entre las dos suman 184 nuevas plazas.

"Es un hito importante, porque desde 2011 el Ayuntamiento de Palma no impulsaba 'escoletes' y en dos años y medio hemos conseguido dos", ha reivindicado Martínez.

El alcalde ha destacado que el nuevo centro de Son Dameto, cuyo presupuesto ha ascendido a más de dos millones de euros, está bien ubicado ya que está rodeado de "espacios libres de la ciudad".

Contará con un total de siete aulas con capacidad para 92 alumnos y varias salas polivalentes. Las condiciones, ha ahondado, serán las "necesarias" tanto para el personal educativo como para los futuros alumnos de entre cero y tres años.

El Ayuntamiento, ha recordado, tiene en marcha otros proyectos de 'escoletes' como la que se ubicará en el futuro centro polivalente que se levantará en el antiguo cine Metropolitan, en Son Ferragut o en la Femu. Todas ellas formarán parte de la red de centros 0-3 dependiente del Govern.

A más largo plazo, ha añadido Martínez, se prevé que puedan desarrollarse entre tres y cuatro nuevas 'escoletes' más, alguna de ellas junto a las futuras promociones de vivienda de precio limitado (VPL) proyectadas.

"Estamos valorando si en alguna de estas promociones habrá una 'escoleta', pero está en estudio. La idea es que tres o cuatro más puedan estar no en marcha al final de legislatura, pero sí con el proyecto licitado", ha señalado.

Fue el pasado mes de marzo de 2025 cuando el propio Martínez y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, pusieron la primera piedra de la 'escoleta' de Son Dameto, que entonces previeron tener lista para agosto.

El inmueble, con una superficie construida de 1.137 metros cuadrados, consta de dos plantas, una inferior destinada a 14 plazas de aparcamiento y un espacio para instalaciones y núcleo de comunicaciones y otra superior para las siete aulas.

De éstas, dos son para bebés, dos para niños de entre uno y dos años y tres para alumnos de entre dos y tres años. Cada una dispondrá de baños, áreas higiénicas con cambiador y una zona de descanso.

La 'escoleta' también cuenta con un aula de psicomotricidad, una sala de usos múltiples, un aula para pequeños grupos y un vestíbulo que servirá también como espacio para posibles reuniones y estará conectado con el despacho de dirección y la sala de profesorado.

El edificio dispone, además, de un patio interior y una zona ajardinada con una pérgola y un porche en la zona de juegos exterior. También tiene cocina, almacén, cuarto de basuras, lavandería, cuarto de limpieza y otros almacenes (para juguetes, para material de psicomotricidad y un armario para los cochecitos).