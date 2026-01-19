La nueva fase de excavaciones en el cementerio de Sant Francesc se centrará en los primeros presos muertos en Formentera

Excavaciones en el cementerio nuevo de Sant Francesc de Formentera - CAIB

El Govern ha iniciado la tercera fase de las excavaciones previstas en el cementerio nuevo de Sant Francesc de Formentera, prevista en el marco del V Plan de Fosas (2025-2027) y que se centrará en los presos fallecidos antes de 1941.

En esta ocasión, la investigación se traslada al Patio 1 del cementerio, de acuerdo con la hipótesis de trabajo establecida a partir de los resultados e identificaciones obtenidos en las fases anteriores.

Los estudios históricos y arqueológicos indican que este espacio podría albergar los enterramientos de los primeros presos fallecidos en la colonia, con anterioridad a octubre de 1941.

El objetivo es continuar la investigación, exhumación e identificación de las víctimas del penal de la isla, activo entre los años 1940 y 1943, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Este mismo lunes, el equipo encargado de llevar las actuaciones del V Plan de Fosas ha iniciado los trabajos en el cementerio de la menor de las Pitiusas y durante los primeros días realizará tareas de preparación del espacio. A lo largo de la semana está previsto que comiencen las excavaciones propiamente dichas.

Esta actuación da continuidad a las dos fases de excavación realizadas en este mismo cementerio en 2021 y 2023, cuando se excavaron 53 sepulturas situadas en el Patio 2 del cementerio, donde se documentaron los restos de 29 individuos compatibles con las víctimas del penal de Formentera.

De estas, seis personas pudieron ser identificadas y devueltas a sus familias. Son Francisco Solano Vera, natural de Murcia, e Isaac Rodríguez Lagar, José Corbacho Sánchez, Francisco Delgado Machío, Manuel Gordillo Vega y Antonio Sánchez Capilla, todos ellos naturales de Badajoz y fallecidos en el penal entre 1941 y 1942.

Esta actuación en Formentera llega después de la primera excavación del V Plan de Fosas, realizada en el cementerio de Ses Figueretes de Ibiza, donde se recuperaron restos óseos humanos correspondientes a víctimas de la represión, así como diversos elementos materiales asociados a los enterramientos.

En este espacio se documentaron inhumaciones antiguas compatibles con personas represaliadas y se localizaron objetos personales y elementos constructivos de los ataúdes que han aportado información relevante sobre el contexto de los enterramientos.