Nueva línea de la EMT Palma: recorrido entre Marivent y el Palacio de Congresos

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma ha puesto en marcha este miércoles la nueva línea L30 que conecta el aparcamiento disuasorio de Marivent con el Palacio de Congresos.

La presentación de la ruta se ha celebrado coincidiendo con el inicio de su funcionamiento, en un acto que ha contado con la participación de representantes de la Asociación de Vecinos de la zona, la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo (Acoipam) y la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (Apeam).

Según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, con esta nueva línea se da respuesta a las solicitudes de los comerciantes del Paseo Marítimo y del propio Palacio de Congresos, una zona, ha remarcado, estratégica en la que se impulsa el proyecto Palma Cultura & Innovation Bay.

En este sentido, el teniente de alcalde de Movilidad de Cort, Toni Deudero, ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno de recuperar líneas eliminadas y poner en marcha nuevos servicios.

Así, ha resaltado que el principal objetivo de la L30 es incentivar el uso del aparcamiento disuasorio de Marivent y ofrecer a los usuarios un servicio directo que recorre la fachada marítima, entra en el Moll Vell y finaliza en el Palacio de Congresos donde, además, se instaló una nueva estación de BiciPalma.

La L30 (Marivent - Palacio de Congresos) complementa las frecuencias de la línea L1 y garantiza así a lo largo del Paseo Marítimo un autobús cada diez minutos. Tendrá servicio todos los días de la semana, con una frecuencia media de 20 minutos en ambos sentidos.

El primer servicio parte a las 07.22 horas desde Marivent y a las 07.26 desde el Palacio de Congresos, mientras que las últimas salidas se realizarán a las 21.02 y 21.06 horas, respectivamente.

Durante la presentación, Deudero también ha destacado que esta nueva línea "tiene como objetivo mejorar la conectividad y la movilidad en la fachada marítima, conectando mejor esta zona con el resto de la ciudad y dando respuesta a la actividad propia del Palacio de Congresos".

Por su parte, el presidente de Acoipam, Manuel Jiménez, ha puesto en valor la nueva línea. "Hoy es un día importante, ya que se cumple una demanda que venimos reclamando desde el inicio de las obras del Paseo Marítimo", ha destacado, a la vez que ha agradecido el trabajo en este sentido del Ayuntamiento y a la EMT Palma.