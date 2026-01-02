La nueva promoción de 30 viviendas públicas en Maó costará siete millones de euros y empezará a construirse este año

El Ibavi adjudica la redacción del proyecto técnico de unz promoción de 30 viviendas públicas en Maó - CAIB

MENORCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) prevé que una de las nuevas promociones de vivienda pública en Maó, en la que se prevé la construcción de 30 viviendas de protección en régimen de alquiler, cueste unos siete millones de euros y comience a construirse este año.

Ya se ha adjudicado el contrato para la redacción de los proyectos básico y de ejecución y la dirección de obra, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

La parcela, de 2.383 metros cuadrados, está situada en el número 96 la avenida Josep Anselm Clavé y es propiedad del Ayuntamiento de Maó. La previsión es que las obras puedan iniciarse este 2026 y que se construyan 30 viviendas de entre uno y tres dormitorios.

Tres viviendas estarán adaptadas para personas con discapacidad. La promoción se dividirá en planta baja, primera, segunda y tercera planta.

El coste estimado de construcción es de siete millones de euros. El contrato para la redacción del proyecto ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Bennassar & Dindareanu Arquitectura y Joan Enric Vilardell Santacana.

DOS PROMOCIONES EN MAÓ

El Ibavi tramita dos promociones en Maó, ambas en parcelas de titularidad municipal, para construir un total de 44 viviendas, 30 en esta promoción y 14 en otra, ubicada en la avenida Francesc Femenias.

En total, el Govern impulsa once promociones en Menorca para construir cerca de 250 viviendas públicas en una primera fase en diferentes municipios de la isla, y espera continuar incrementando esta cifra. En el conjunto de las islas, el Ibavi tramita 48 promociones que suman más de 1.230 viviendas públicas.