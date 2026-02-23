La nueva residencia para mayores dependientes de Sineu contará con 60 plazas

La consellera de Familias, Sandra Fernández, durante la presentación de la residencia de Sineu acompañada por el resto de autoridades - CAIB

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado este lunes la futura residencia de Sineu para personas mayores dependientes, un nuevo equipamiento incluido dentro del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 que contará con 60 plazas y supondrá un coste de 10,7 millones de euros.

Según han explicado en la presentación, el proyecto se desarrollará bajo un modelo de atención residencial personalizada y comunitaria, organizado en pequeñas unidades de convivencia de 20 personas, con el objetivo de generar un espacio cálido, seguro y adaptado al día a día de los usuarios, manteniendo la proximidad con el entorno rural y el ritmo del municipio.

Este planteamiento, alineado con el modelo de atención centrada en la persona implantado en las residencias del Govern, favorece la autonomía personal, la convivencia en grupos reducidos y una atención más individualizada, priorizando el bienestar emocional, la integración en la comunidad local y que los residentes se sientan en un entorno lo más parecido posible a su hogar.

La consellera ha destacado que el Govern despliega equipamientos en distintos municipios para acercar los recursos a la ciudadanía y garantizar que las personas puedan permanecer en su entorno habitual cuando necesitan cuidados.

Por su parte, el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha asegurado que estas 60 plazas reforzarán la red pública y permitirán ofrecer una respuesta más cercana y adecuada a los mayores del Pla de Mallorca. "Desde el Consell, a través del IMAS, asumiremos la gestión del recurso para garantizar un servicio de calidad, estable y pensado para las necesidades de las personas y de sus familias", ha explicado.

La residencia forma parte del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Govern, integrado dentro del programa estratégico 'Islas en transformación'. El plan prevé en Baleares la creación de 18 infraestructuras, 693 plazas y una inversión global de 82,4 millones de euros, con el objetivo de ampliar y modernizar los servicios públicos de atención a la dependencia.