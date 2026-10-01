La nueva Unidad del Dolor del Hospital Can Misses evitará 500 traslados anuales a Mallorca

La nueva Unidad del Dolor del Hospital Can Misses evitará 500 traslados a Mallorca - CAIB

EIVISSA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Unidad del Dolor del Hospital Can Misses, en Eivissa, se pondrá en marcha antes de finalizar el año y evitará cerca de medio millar de traslados anuales de pacientes y acompañantes a Palma.

Desde el Área de Salud de Eivissa y Formentera han explicado en un comunicado que trabajan desde hace meses en la nueva unidad, cuyo espacio ha visitado este jueves la consellera de Salud, Manuela García.

La nueva Unidad del Dolor se ubicará en el espacio que ocupaba hace diez años el antiguo paritorio en el viejo Hospital Can Misses. El diseño del nuevo servicio contempla dos consultas, dos grandes salas de procedimientos, vestuarios para los pacientes, tres almacenes, aseos y sala de espera, además del control de enfermería en una superficie de algo más de 200 metros cuadrados.

Actualmente, se trabaja en la adecuación del espacio que albergará esta nueva Unidad del Dolor y ya se ha iniciado la compra del equipamiento necesario.

La ampliación de la cartera de servicios del Hospital Can Misses con la inclusión de un servicio médico especializado en el manejo y tratamiento de pacientes que sufren de dolor crónico persistente permitirá evitar cerca de 500 traslados, entre pacientes y acompañantes y los gastos derivados de ello, principalmente viajes y dietas, además de acercar a su lugar de residencia este servicio.

En 2023 se registraron 445 traslados a la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Son Espases con un total de 525 personas y, en 2025, fueron un total de 407.

CASI 200.000 EUROS EN INVERSIÓN

La futura Unidad del Dolor, una unidad multidisciplinar que contará, además de con anestesiólogos que liderarán la unidad, con traumatólogos, rehabilitadores y reumatólogos, entre otros especialistas, tendrá en su equipamiento un ecógrafo portátil y, por lo tanto, fácil de desplazar de manera cómoda.

El equipo permitirá realizar las técnicas eco guiadas que se están demandando en las unidades de Dolor Crónico como infiltraciones de músculo cuadrado lumbar, piramidal, trapecio, nervios periféricos, pared torácica y epidural vía caudal. Estas técnicas permiten disminuir el consumo de analgésicos.

Además, se adquirirán tres sillones reclinables, palos de suero, tres monitores, tres bombas de perfusión, una nevera para medicación, un carro de medicación, una cama elevable quirúrgica y dos camillas de consulta.

La reforma del espacio contempla en un primer momento las adecuaciones del sistema eléctrico y de comunicaciones, carpintería, fontanería, instalaciones de electromedicina gases medicinales, climatización, pintura y albañilería.

La inversión total para la puesta en marcha de la nueva Unidad del Dolor rondará los 200.000 euros y se estima que comience su actividad antes de que finalice este año.