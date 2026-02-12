Nueve de cada diez alquileres en Palma superan el esfuerzo económico recomendado

Archivo - Vistas desde la Catedral de Mallorca. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 89 por ciento de los alquileres en Palma supera el esfuerzo familiar recomendado, según los datos difundidos este jueves por el portal inmobiliario idealista.

Con estos datos, la capital balear se sitúa junto a otras ciudades como Málaga, Valencia, Madrid, Alicante y Barcelona con un menor porcentaje de alquiler razonable.

En concreto, según los datos del portal, un alquiler razonable en Palma que supusiera destinar hasta el 30 por ciento los ingresos, debería rondar, de media, los 1.049 euros para un piso de dos habitaciones.

Sin embargo, los precios de mercado se sitúan en torno a los 1.609 euros, un 11% más. Estos precios suponen en Palma una tasa de esfuerzo del 43 por ciento.

En toda España, el 68 por ciento de la oferta actual de pisos de dos habitaciones en alquiler en España tiene un precio que supera el umbral de lo razonable.

Esto significa que no es accesible para una familia con ingresos medios que no destine más del 30 por ciento de los mismos al pago y que debería pagar un máximo de 805 euros mensuales, mientras que el precio medio de un piso de dos habitaciones se situaba en el cuarto trimestre de 2025 en 1.088 euros mensuales.