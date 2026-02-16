El nuevo centro de Amadiba en Binissalem contará con diez plazas para personas con discapacidad - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futuro centro de Amadiba en Binissalem contará con diez nuevas plazas para personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por conducta, que estarán concertadas con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en los próximos meses.

Así lo ha destacado el presidente Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una visita a las obras de reforma de este centro, junto con el conseller insular y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo.

Según Galmés, este centro refuerza el objetivo de la institución insular de facilitar el acceso a la vivienda a personas con discapacidad, superando las dificultades que a menudo tienen para encontrar un hogar adaptado, como barreras de accesibilidad, falta de recursos y necesidad de apoyo continuo.

"Es una muestra clara de que, aunque el Consell no tiene la competencia principal en vivienda, activa recursos y colaboraciones con entidades especializadas como Amadiba para garantizar que el colectivo no quede desprotegido y que los proyectos residenciales sean estables, seguros y de calidad", ha subrayado.

Durante la visita, a la que también han asistido la presidenta y fundadora de Amadiba, Elvira Jiménez, y otros responsables de la entidad, miembros de la junta directiva y familias usuarias, Galmés ha destacado que este nuevo recurso pone la autonomía y la vida independiente en el centro.

Igualmente, ha puesto en valor que este año el Consell destinará 3,7 millones de euros a ampliar la red de vivienda concertada dentro del Plan de Acceso a la Vivienda, lo que permitirá la creación de 137 plazas para personas con discapacidad.

El nuevo piso es la primera fase de un proyecto que más adelante culminará con la construcción y puesta en funcionamiento de una residencia y un centro de día.

En este sentido, el presidente del IMAS ha destacado que esta primera fase permite iniciar el proyecto "con seguridad y calidad, garantizando que las personas y sus familias tengan el apoyo adecuado desde el primer día".

Actualmente, el IMAS tiene concertadas con Amadiba cerca de 400 plazas distribuidas en servicios de centro de día, residencial y vivienda supervisada, fundación tutelar y centros residenciales para niños y adolescentes tutelados, de entre tres y 18 años, con discapacidad y alta intensidad educativa.

Según han señalado, las 137 plazas previstas se suman a una red "ya consolidada" y se enmarcan en "un contexto de refuerzo y ampliación" de los recursos destinados a este colectivo y sus familias, ya que en esta legislatura se ha producido un incremento presupuestario de cerca del 40 por ciento.

Este aumento ha permitido concertar nuevas plazas, mejorar la calidad de los servicios y crear otros nuevos, reforzar las condiciones para las entidades, ampliar los recursos disponibles y activar ayudas y apoyos complementarios para garantizar el bienestar, la accesibilidad y la autonomía.