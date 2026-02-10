El nuevo centro de día de Palmanova contará con 30 plazas y costará cerca de un millón de euros

Archivo - Reunión entre la consellera de Familia, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, para la puesta en marcha de la residencia de Palmanova. - GOVERN DE BALEARES - Archivo

La consellera de Familia, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, han anunciado la puesta en marcha del centro de día de Palmanova, que contará con 30 plazas y costará alrededor de 970.000 euros.

Así lo han asegurado tras una reunión a la que también ha acudido el gerente del Ayuntamiento de Pepe Alemany, la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, y el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Baleares, Alejandro Mora.

Durante el encuentro, Fernández ha destacado la labor de las administraciones para que el centro "sea una realidad y permita acercar los servicios a las personas mayores y en situación de dependencia del municipio".

Este centro, ubicado en la carretera Calviá-Palmanova, ha sido financiado con aportaciones del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), el Ayuntamiento y fondos propios.

El centro ofrecerá un servicio de acogida diurna y apoyo en las actividades de la vida diaria, con un diseño adaptado a personas con movilidad reducida y con todos los espacios para los mayores situados en planta baja para evitar desplazamientos verticales.

Por otro lado, durante la reunión también se ha acordado empezar el trabajo conjunto para el desarrollo del futuro centro de día Calvià II, que se presentará próximamente y que forma parte del Plan de infraestructuras sociosanitarias 2026-2030 del Govern.

"Continuamos planificando nuevos recursos con visión de futuro y en coordinación con los ayuntamientos para garantizar una red pública suficiente y equilibrada territorialmente", ha concluido la consellera.