El nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Alcúdia se comenzará a construir a finales de año

Solar del futuro Centro Integrado de Formación Profesional de Alcúdia - CAIB

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades prevé que las obras de construcción del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Alcúdia comiencen a finales de este año.

Así lo ha destacado el conseller del ramo, Antoni Vera, en una visita este lunes al solar del futuro CIFP, junto con la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares.

Durante la visita, el conseller ha recordado que el pasado miércoles el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) sacó a licitación la redacción del proyecto.

El presupuesto de licitación para la redacción del proyecto es de 211.000 euros, con un plazo previsto de cinco meses. Asimismo, el coste estimado de construcción del nuevo centro es de 12,5 millones de euros, parte de los cuales se financia a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y del Fondo de Transición Justa.

Según se especifica en el anteproyecto del futuro CIFP, el centro se ubicará en una parcela de cerca de 4.500 metros cuadrados y contará con un edificio de tres plantas con una superficie total construida de 5.146 metros cuadrados.

También contará con un porche de 520 metros cuadrados que facilitará la conexión con el espacio público. Desde la Conselleria han destacado que se trata de un edificio moderno, funcional y plenamente integrado en el entorno.

En la planta baja se ubicarán los talleres, el vestíbulo y las zonas de administración, mientras que las plantas superiores acogerán las aulas. El porche de acceso actuará como un espacio de transición hacia la zona verde situada frente a la parcela, favoreciendo la integración con el entorno urbano y convirtiendo el centro en un espacio abierto a la comunidad.

El CIFP ofrecerá 15 ciclos formativos de las familias profesionales de Administración y Gestión, Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias, incluyendo ciclos básicos, de grado medio, de grado superior y grados de especialización. En total, el centro tendrá capacidad para 714 alumnos.

El conseller ha resaltado que con esta nueva infraestructura su departamento refuerza su compromiso con el impulso de la formación profesional y con la creación de espacios educativos modernos y adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral.

El nuevo CIFP de Alcúdia no solo ampliará la oferta educativa del municipio y del norte de Mallorca, sino que también contribuirá a la formación de profesionales cualificados en sectores clave para la economía de las Islas.

"Damos un paso en la lucha contra el abandono escolar", ha subrayado Vera, agregando que Baleares es la comunidad autónoma con el abandono escolar más alto de España. En este sentido, ha apuntado que una de las medidas más importantes para luchar contra el abandono escolar es la formación profesional.

De su lado, la alcaldesa de Alcúdia ha resaltado que la construcción de este centro es una reivindicación histórica del municipio. "Este centro será un referente en la zona norte", ha celebrado.

El conseller ha visitado también en Alcúdia el CEIP Norai, el CEIP S'Albufera y el CEIP Porta des Moll, donde ha atendido las demandas de los centros para mejorar sus infraestructuras. Vera ha agradecido la colaboración con el Ayuntamiento del municipio y ha afirmado que continuarán trabajando para "responder a todas las necesidades de la comunidad educativa".